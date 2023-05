Da Missori a Tahirovic, l’ipoteca baby sul futuro

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Oggi, però, toccherà ancora a Missori e Tahirovic, forse anche a Svilar, il terzetto che Mourinho aveva lanciato già a Bologna e che troverà la conferma contro lo Salernitana. Perché poi c’è la necessità di fare punti e mantenere vive le speranze di agganciare un posto nell’Europa del prossimo anno tramite il campionato.

Mourinho è stato molto chiaro, parlando delle difficoltà fisiche che hanno costretto ad uscire prima Spinazzola e poi Celik: “Missori non è pronto per giocare una finale di Europa League, ma per fare le due partite di campionato si”. Una promozione, non solo verbale ma anche nella fiducia, per il giovane terzino destro, cresciuto nella Romulea ed alla Roma oramai dal 2013. Con lui in mezzo ci sarà ancora Tahirovic, che a Mourinho piace eccome. Ma poi stasera all’Olimpico ci sarà spazio anche per altre seconde linee giallorosse come Solbakken e Camara, anche loro scesi in campo entrambi dal via nel pareggio in quel di Bologna. Il centrocampista guineano, invece, finito il campionato saluterà tutti e tornerà all’Olympiacos, senza grandi rimpianti per nessuno. Queste ultime partite, invece, saranno molto importanti per Stephan El Shaarawy, che va in scadenza. Mou lo vuole per la finale, lui vuole restare ancora a Roma.