Da Mazzola a Re Cecconi, tutte le strade portano al gol

Il Messaggero (R.Buffoni) – Roma ha una vocazione sportiva, che emerge passeggiando per vie e piazze. Sono una trentina, se ci limitiamo al calcio, quelle intitolate a grandi campioni, allenatori o dirigenti. L’epicentro non è al Foro Italico, dove c’è solo largo Ferraris, in memoria di Attilio campione del mondo del 1934 che indossò le maglie di Roma e Lazio. Derby da scudetto a Villa Lais, al Tuscolano, con i viali dedicati a Di Bartolomei e Re Cecconi. A Trigoria, quartier generale romanista, c’è piazzale Dino Viola, presidente dello scudetto del 1983. Poco più a sud s’imbocca via Edgardo Bazzini, che condusse la Roma al primo scudetto nel ’42. Zona, questa, che sembra uno stadio con le vie per Masetti, Taccola e l’arbitro Concetto Lo Bello. Il padre del terzo scudetto giallorosso è ricordato in zona Vaticano grazie a Rampa Franco Sensi. Poco più in là, a Villa Carpegna, viale Giorgio Vaccaro in memoria del presidente della Lazio. Un almanacco è incastonato tra Roma 70, Grottaperfetta e Tre Fontane: insieme a via Tommaso Maestrelli, allenatore della Lazio, ci sono quelle per Fulvio Bernardini e Valentino Mazzola.