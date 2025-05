Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – A Trigoria regna il silenzio, ma i giocatori, sparsi in giro per il mondo, cercano indizi sul nuovo allenatore. Con l’arrivo ormai probabile di Gasperini, alcuni elementi della rosa si sentono già centrali nel progetto. Sono gli “otto di Gasp”: Svilar, Mancini, N’Dicka, Koné, Pisilli, Angeliño, Dybala e Soulé. Su Koné e Pisilli il tecnico potrà lavorare per svilupparne tecnica, continuità e inserimenti.

In difesa, Svilar, Mancini (già allenato da Gasp) e N’Dicka sono considerati pilastri per il nuovo assetto a tre. Angeliño, pur non corrispondendo al profilo fisico ideale, resta prezioso per qualità tecnica. Dybala e Soulé, invece, sono le “Joya” su cui Gasperini potrà sbizzarrirsi. La base per ripartire, insomma, c’è e convince anche il futuro tecnico.