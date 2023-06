Messaggero (G. Lengua) – Sarà un’altra estate di passione per Tiago Pinto che dovrà gestire l’esercito di calciatori che rientreranno dai rispettivi prestiti. Uno su tutti è Carles Perez che risulta ancora una volta tra i più difficili ad adattarsi a contesti che non gli vadano a genio. Già lo scorso anno ha rifiutato qualsiasi offerta di cessione per andare a giocare al Celta Vigo in prestito e adesso il problema si sta riproponendo. Il club galiziano ha scelto di non confermarlo non pagando il riscatto pattuito con la Roma di 10 milioni i giallorossi sono disposti a scendere a 8 nonostante Perez abbia totalizzato ben 38 presenze, 5 gol, 6 assist e 2408 minuti giocati.

Un atteggiamento che lo mette in contrapposizione con Trigoria, agevolando gli spagnoli che puntano a fare l’affare acquistandolo a una cifra molto più bassa rispetto a quella pattuita il contratto con la Roma scadrà nel 2024. A Trigoria sono arrivate offerte anche da Maiorca, Almeria e Arabia Saudita. Altro nodo da sciogliere è quello di Bryan Reynolds che vorrebbe restare al Westerlo, ma il club belga non vuole pagare il riscatto di 7 milioni. Ci sono altre società in Europa interessate ad acquistarlo, ma il difensore non vuole sentire ragioni. Anche in questo caso la Roma si impunterà fino a quando non riuscirà a cederlo a titolo definitivo.

Per Matías Viña è in corso un dialogo con il Bournemouth che è interessato a trattenerlo, ma non pagando il diritto di riscatto a 15 milioni. Il club inglese sta trattando anche Kluivert, ma nelle ultime ore si è fatto sotto Lipsia dove ha giocato nella stagione 2020/21. Villar, invece, dopo l’avventura al Getafe di sei mesi vuole tornare in Italia. Il prezzo? Si parte da 4/5 milioni, Cagliari e Genoa sono interessati.