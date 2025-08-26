Il Messaggero (A. Angeloni) – Hermoso era l’uomo con la valigia, nemmeno aveva raggiunto il ritiro e già era dato per partente; nel frattempo Angelino la valigia l’aveva già sistemata, per poi ritrovarsi agli ordini di Gasperini come se nulla fosse successo; Ndicka quella valigia ha rischiato di doverla riempire in fretta e Koné, che proprio quella valigia l’ha aperta, richiusa e chissà se sarà costretto a rimetterci mano. E proprio sabato quei quattro ragazzi hanno mostrato se non altro la loro professionalità, per nulla ingabbiati in vecchie o nuove vicende di mercato.