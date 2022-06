Da Felix a Volpato: i gioielli che servono per avere Frattesi

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – La Roma dei Friedkin sa di avere in casa un tesoro rappresentato dai giovani che Alberto De Rossi ha tirato su e José Mourinho ha saputo valorizzare. In vetrina, in questo momento, i migliori di loro possono essere utili nella trattativa con il Sassuolo per avere Davide Frattesi.

Intendiamoci, la questione ha dei punti di forza e altri di debolezza. Il club neroverde, forte anche delle offerte che arrivano dall’estero (Atletico Madrid su tutti), non pare intenzionata a scendere al di sotto di una richiesta di 30 milioni.

La società giallorossa, però, può giocare il primo asso rappresentato dalla clausola del 30 per cento da incassare in caso di cessione (l’aveva inserita al momento della vendita di Frattesi al Sassuolo) oppure da sfruttare per avere uno sconto in caso di acquisto.

Così in vetrina ci sono innanzitutto Felix – che ha sbalordito tutti all’esordio in prima squadra – al fantasioso Volpato, della scuderia Totti. Due talenti che Mourinho ha già lanciato, intravedendone le qualità. Occhio, però, che le porte non sono chiuse per nessuno. Non è escluso, infatti, che il Sassuolo possa valutare anche ragazzi come Missori e Tripi, che devono ancora avere le loro prime, reali chance di emergere fra i grandi.