L’associazione dei club europei cambia pelle, e lo fa alla vigilia dei suoi lavori a Roma. La European Club Association (ECA) ha infatti annunciato un rebranding completo, diventando European Football Clubs (EFC).

Una svolta che vede la Roma protagonista, con il presidente Dan Friedkin tra le figure chiave del nuovo board. Il club giallorosso ha subito celebrato il cambiamento rilanciando sui propri canali social il video di presentazione accompagnato dallo slogan “We are The Heart of Football” (“Siamo il cuore del calcio”).

Il nuovo nome segna l’avvio di una nuova era per l’organismo che rappresenta i club nei rapporti con UEFA e FIFA. E l’esordio ufficiale di questa fase avverrà proprio nella Capitale: da domani inizieranno a Roma i lavori e gli incontri della EFC, con la partecipazione dei vertici del calcio europei.