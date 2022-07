Da domani in vendita i biglietti per le gare contro Cremonese e Monza

FASE 2 – VENDITA LIBERA

La vendita libera avrà inizio alle ore 12 di mercoledì 13 luglio. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

Per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus 2022-23 potranno usufruire di un prezzo dedicato, per l’acquisto di biglietti aggiuntivi, anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento, cliccando sull’apposito link.