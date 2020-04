Roma, i tifosi consegnano i pacchi della società

Repubblica.it (M.Pinci) – I tifosi della Roma tendono una mano alla società e aiutano alla consegna dei pacchi per gli abbonati. In questi giorni, al club giallorosso, sono arrivate molte proposte, per aiutare i fattorini, che la Roma ha accettato di buon grado prima di ringraziare tutti tramite un tweet ufficiale. Le iniziative sono cominciate con gli aiuti agli abbonati oltre i 75 anni, ora il circuito si è esteso. Arrivando ad supportare famiglie di over 60 – molti di più, quindi – ma anche i bambini. Il piccolo gruppo di personale deputato alle consegne, però, non bastava per far fronte a questa necessità. Così diversi tifosi si sono proposti di dare una mano.