Cuore di papà. De Rossi lascia il Boca e smette: “Mi manca mia figlia, ora voglio allenare”

Daniele De Rossi lascia il calcio giocato dopo un’avventura di sei mesi con il Boca Juniors e le 616 presenze con la maglia della Roma. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. A spiegare i motivi della scelta è stato De Rossi stesso in conferenza stampa, nella quale ha affrontato a fondo l’argomento Gaia, unica dei tre figli ad essere rimasta in Italia: “Ha 14 anni e ha bisogno di suo padre, mi manca molto. Non ho discusso con Riquelme o con la nuova dirigenza, hanno cercato di convincermi a restare. La mia decisione era definitiva. Dico addio al calcio e ad un club che è entrato nel mio cuore“. De Rossi, nominato ambasciatore del Boca nel mondo, inizierà ora il percorso per diventare allenatore: “Sicuramente continuerò a lavorare nel calcio in Italia, è la mia vita. Vorrei fare l’allenatore, ma dovrò studiare“. Con l’attuale management appare difficile un suo ritorno alla Roma, poiché gli andrebbe trovato un ruolo che al momento non c’è. Lo scrive Il Tempo.