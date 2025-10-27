Cuesta elogia Gasperini: “Un riferimento per tutti gli allenatori. La Roma ha idee chiare e tanta qualità”

Avvicinandosi alla sfida dell’Olimpico tra Roma e Parma, in programma mercoledì 29 ottobre alle 20:45, il tecnico degli emiliani Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sia sull’avversario che sul suo collega Gian Piero Gasperini. Il giovane allenatore spagnolo, alla guida di una delle rivelazioni del campionato, ha mostrato grande rispetto per il tecnico giallorosso e per il lavoro svolto fino a questo momento nella Capitale.

Come riportato dai canali ufficiali del club, Cuesta ha definito Gasperini “un riferimento in Italia per quello che ha ispirato a livello di gioco, soprattutto per la velocità con cui riesce a trasformare le sue squadre”. L’allenatore del Parma ha poi analizzato le caratteristiche della Roma: “È una squadra fortissima, con idee chiare. Ci aspettiamo una squadra che vorrà giocare nella nostra metà campo, attaccare gli spazi e mantenere il possesso palla. Sono compatti e sempre aggressivi. In avanti possono cambiare molto, passando da una o due punte o dando più spazio agli esterni”. Parole di grande stima e consapevolezza, alla vigilia di un match che si preannuncia intenso e spettacolare.