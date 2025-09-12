Cuadrado su Gasperini: “Gli allenamenti erano duri, ma in campo volavi”

Juan Cuadrado riparte da Pisa. Dopo l’anno storto all’Atalanta, l’ex Juventus e Inter ha scelto la Toscana per rilanciarsi. E intanto, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, torna a parlare dei suoi vecchi allenatori.

“Con Conte allenamenti tosti. In tre parole: duri, duri, duri. Come Gasperini a Bergamo del resto. Poi, in campo, corri più degli altri”, ha raccontato il colombiano.

Non solo ricordi, anche incroci recenti. Due settimane fa Cuadrado ha ritrovato Gasperini nel match Pisa-Roma, chiuso 0-1 dai giallorossi con il colpo di Soulé.