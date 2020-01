Juan Cuadrado, terzino della Juventus, è stato intervistato durante l’intervallo di Roma-Juventus. Queste le sue parole:

CUADRADO A SKY SPORT

Dopo il doppio vantaggio vi siete abbassati un po’ troppo…

Sì sicuramente siamo andati in vantaggio velocemente. Stiamo giocando una grande partita, ma alla fine la Roma è una grande squadra e ci ha costretto a stare un po’ più giù. Però in questo secondo tempo dobbiamo scendere in campo con la stessa voglia e determinazione dei primi minuti.