CSKA Sofia, Turitsov: “Con la Roma abbiamo una possibilità, non siamo outsider”

Alla vigilia della sfida casalinga di Europa League contro il CSKA Sofia, reduce da una sconfitta per 2-0 contro il Cluj, il difensore della formazione bulgara, Ivan Turitsov, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Con la Roma abbiamo una possibilità, dopotutto loro sono uomini come noi… Tutto è possibile, dopotutto è il calcio. Non credo che usciamo da outsider, siamo peggio di loro? Abbiamo una grande possibilità, è una partita molto importante per noi. L’esonero? I cambi in panchina non sono piacevoli, ma l’atmosfera nella squadra è buona. Anche l’umore è molto alto“.