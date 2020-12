CSKA Sofia-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Prima da titolare per Milanese. Perez verso una maglia dal primo minuto

Pagine Romaniste – Ultima partita del girone di Europa League per la Roma contro il CSKA Sofia. Fonseca ha lasciato alcuni giocatori a casa come Spinazzola, Mkhitaryan e Dzeko. Col gruppo sono stati aggregati tanti giovani che potrebbero partire anche dall’inizio. Tra questi l’indiziato numero uno è Milanese che vanta anche un assist in questa competizione.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Jesus; Peres, Diawara, Villar, Calafiori; Pedro, Milanese; Mayoral.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

IL TEMPO (3-4-2-1)

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

IL ROMANISTA (3-4-2-1)

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

