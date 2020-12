CSKA Sofia-Roma, la conferenza di Fonseca domani alle 17:45

Domani alle 17:45 è fissata la conferenza stampa di Paulo Fonseca prima della gara che vedrà impegnati giovedì i giallorossi in casa del CSKA Sofia. Sarà presente anche un calciatore della rosa non ancora comunicato. La rifinitura è prevista a Trigoria prima della partenza per la Romania. La conferenza Bruno Akrapovic, allenatore del CSKA Sofia, è invece in programma per le 16.