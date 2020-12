CSKA Sofia-Roma 3-1. I giallorossi chiudono il girone con una sconfitta

Pagine Romaniste – Già qualificata come prima ai sedicesimi di finale di Europa League, la Roma chiude l’ultimo impegno della fase a gironi in casa del CSKA Sofia. Esce dal campo con una sconfitta la squadra allenata da Paulo Fonseca complice alcune disattenzioni generali del reparto difensivo. Ci pensano infatti Fazio e Diawara a regalare due dei tre gol della squadra bulgara che portano alla doppietta di Ali Sowe. Il primo gol era arrivato al 5′ dopo una azione manovrata del Cska che aveva portato Rodrigues battere a rete. Da segnalare la prestazione del giovane Tommaso Milanese che trova il suo primo gol in maglia giallorossa con una splendida conclusione nell’area piccola.

TABELLINO

CSKA Sofia (3-4-1-2): Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Yomov, Youga (73′ Galabov), Geferson, Mazikou; Rodrigues (80′ Henrique); Sowe (73′ Ahmedov), Sankharé (63′ Beltrame).

A disposizione: Evtimov, Vion, Turitsov, Carey, Smolenski, Donchev, Keita, Henrique, Mitkov, Juric, Yordanov, Sinclair.

Allenatore: Bruno Akrapovic.

Indisponibili: -.

Diffidati: Vion.

Squalificati: -.

A.S. ROMA (3-4-2-1): Boer; Kumbulla (46′ Smalling), Fazio, Jesus; Bruno Peres (81′ Tripi), Diawara, Milanese (62′ Villar), Bamba (62′ Karsdorp); Perez, Pedro; Borja Mayoral.

A disposizione: Pau Lopez, Berti, Tripi, Darboe, Bove, Ciervo.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Pastore, Veretout, Zaniolo, Mancini, Santon, Pellegrini, Calafiori.

Diffidati: Peres, Villar, Karsdorp.

Squalificati: –.

Arbitro: Peljito.

Assistenti: Ibrisimbegovic-Beljo.

IV Uomo: Kaljanac.

Marcatori: Rodrigues 5′(C), Milanese 22′(R), Sowe 34′(C), Sowe 55′(C).

Ammoniti: Tripi(R), Antov(C).

Espulsi:

Note: 3′ recupero (ST).

LIVE

PRE PARTITA

Ore 16.23 – Inizia il riscaldamento dei giallorossi.

Ore 17.36 – Problema per Calafiori, sarà sostituito da Bamba.

Ore 17.28 – L’undici iniziale della Roma:

Ore 17.23 – La Roma in partenza per lo stadio.