CSKA Sofia, Beltrame: “Non c’era bisogno di vederla per sapere quanto è forte la Roma”

L’attaccante del CSKA Sofia ed ex Juventus Stefano Beltrame è stato intervistato da Sky Sport. Tra gli argomenti trattati la prossima gara di Europa League contro la Roma. Ecco le sue parole:

Come mai il CSKA?

Ho fatto tre anni in Olanda, che mi hanno cambiato tantissimo. Ho fatto questa scelta dell’estero, a gennaio è arrivata la chiamata del CSKA e non ci ho pensato un istante. Ho detto subito di sì.

Come ti stai trovando? Sei arrivato in un momento non facile.

Non è stato facile questo periodo con il Covid, ma appena sono arrivato a gennaio mi hanno subito integrato alla grande, c’era il direttore Giaretta che era italiano e mi ha dato una grande mano. Siamo un bel gruppo.

Hai visto la gara della Roma di ieri sera?

Con la squadra non abbiamo fatto l’analisi, ma l’ho vista. Non c’era bisogno di vederla per sapere quanto è forte la Roma. Sarà difficile, faremo la nostra partita e poi vedremo.