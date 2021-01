Crotone, Stroppa: “La Roma ha meritato il risultato. Qualcuno ha giocato con paura e l’ha trasmessa agli altri”

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato al termine della sconfitta contro la Roma terminata sul punteggio di 3-1. Queste le sue parole:

STROPPA IN CONFERENZA STAMPA

Sugli episodi sicuramente non siamo stati così bravi. La Roma ha meritato il risultato soprattutto nel primo tempo. Nella prima frazione non siamo stati bravi a livello caratteriale, qualcuno ha giocato con paura e l’ha trasmessa agli altri. Questa si chiama qualità, perché si può fare molto meglio di quello che abbiamo fatto da metà campo in su. La Roma invece su tre occasioni ha fatto tre gol. Rischiavamo una debacle ma nel secondo tempo abbiamo limitato i danni. Peccato perchè abbiamo avuto occasioni per andare sul 3-2 per fare un finale più arrembante.

Bisogna correre ai ripari?

Si, bisogna lavorare molto meglio. Bisogna migliorare la qualità, non sbagliamo l’approccio ma l’atteggiamento. Prendiamo gol evitabili, serve più qualità nel modo di difendere e questo per me non è un problema.