Crotone-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Mini turnover per Fonseca. Rientrano Kumbulla, Cristante e Mayoral

Pagine Romaniste – Leggero turnover, per quanto possibile, per mister Fonseca. Contro il Crotone bisognerà guardare anche avanti alle sfide contro Inter e Lazio. Allora riposo per Dzeko con dentro Mayoral. In difesa torna Kumbulla e a centrocampo Villar. La partita di domenica pomeriggio ha lasciato delle scorie per via del campo pesante.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

IL ROMANISTA (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.