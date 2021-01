Crotone-Roma, assente Fonseca per gastroenterite

La Roma si è recata all’aeroporto di Fiumicino per raggiungere Crotone, in vista della sfida infrasettimanale di domani di Serie A. Assente però mister Fonseca, che dopo aver risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, non si è unito alla squadra in partenza. Secondo quanto riporta Sky Sport, il tecnico è assente a causa di una gastroenterite. Di seguito il video sull’account Twitter del club.