Crociato ko, stagione finita per la Hegerberg. E arriva Linari dal Bordeaux

Il Tempo (E. Zotti) – Stagione finita per Handrine Hegerberg. La centrocampista dell’As Roma femminile ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e nei prossimi giorni sarà operata. L’incidente è accaduto durante l’allenamento di venerdì scorso, con la giocatrice che ha sentito dolore dopo aver effettuato alcuni cambi di direzione. Da subito lo staff medico romanista ha temuto il peggio e la visita specialistica con il professor Mariani andata in scena ieri a Villa Stuart ha confermato i sospetti della dottoressa Petrucci. Attualmente Hegerberg sta ancora decidendo se operarsi nella clinica romana oppure se optare per un’altra soluzione. Quel che è certo è che la norvegese non tornerà in campo prima di sei mesi.

L’infortunio di Hegerberg – almeno a livello numerico – non stravolge più di tanto la rosa di Bavagnoli visto che al posto della classe ’93 possono giocare sia Bernauer che Ciccotti. Se in mediana non dovrebbero esserci interventi, in difesa è in arrivo un volto nuovo. Si tratta di Elena Linari – difensore del Bordeaux e della Nazionale italiana con un passato all’Atletico Madrid- che arriva al Giulio Onesti per rinforzare il pacchetto difensivo.