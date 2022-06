Cristiano Ronaldo riscopre la voglia d’Italia: è stato offerto alla Roma!

Appare ormai scontato l’addio di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Il suo ritorno è durato soltanto un anno e il nuo tecnico ten Hag sembra non puntarci per ripartire da una squadra giovane. Sul giocatore, quindi, impazza il calciomercato e tra i Clun che si sono fatti avanti c’è il Bayern Monaco che lo tenta. La notizia rilanciata da La Gazzetta dello Sport, però, ha del clamoroso. Ronaldo è stato offerto alla Roma e una carta da giocare sarebbe, naturalmente, mister Mourinho e anche gli altri portoghesi del clan dello Special One.

LINK ALL’ARTICOLO