IL MESSAGGERO (Daniele Aloisi) – L’emergenza in avanti non abbandona la Roma neanche a Bologna. Soulé è infatti rimasto nella Capitale insieme ai lungodegenti Dybala, Ferguson e Dovbyk. Malen guida dunque l’attacco per la nona partita di fila, al suo fianco la sorpresa sarà Zaragoza. Altra panchina per Vaz. A completare il tridente Cristante, che ritorna dal primo minuto, turno di riposo invece per Pellegrini.

Altra chance da titolare per Pisilli, mentre al suo fianco ci sarà uno tra Koné e El Aynaoui (in vantaggio c’è il francese). In difesa si rivede tra i convocati Hermoso, che si candida per una maglia al fianco di N’Dicka e Ghilardi. L’alternativa è schierare Celik nel terzetto difensivo con Rensch a destra.

Occhio ai gialli: in diffida ci sono Zeki, Evan e lo stesso Mario. A sinistra c’è Wesley. In porta il solito Svilar, che ieri ha parlato in conferenza stampa al fianco di Gasperini. Mile è uno dei reduci della notte di Budapest e nonostante fosse in panchina ha voglia di rivalsa: “L’obiettivo è vincere la coppa. Di stimoli ne ho tantissimi, a me nessuno deve dare motivazioni o ambizioni”.

Intanto Trigoria torna ad essere al 100% di proprietà della Roma. Il club giallorosso ha comunicato nelle scorse settimane a Banco BPM l’intenzione di riscattare il Centro Sportivo Fulvio Bernardini dopo vent’anni di leasing. La società capitolina, il 28 dicembre 2005, aveva infatti sottoscritto un contratto di 15 anni con Banca Italease cedendo Trigoria per circa 30 milioni di euro, soldi che erano stati necessari per pagare stipendi arretrati e per evitare sanzioni.

La scadenza era stata fissata al 5 maggio 2020, ma venne stabilita la sospensione del pagamento della quota capitale del canoni a partire dal 1° aprile 2020 fino al 1° marzo 2021 causa Covid. Successivamente, il 25 novembre 2021, le parti sottoscrissero un nuovo accordo che estendeva la scadenza al 1° dicembre 2022, prevedendo il pagamento di altre 12 rate mensili. Infine, il 30 novembre 2022 venne concordato un ulteriore rinvio della data di riscatto finale al 1° dicembre 2025, con la riduzione del riscatto finale a 300 mila euro.