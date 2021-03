Cristante stop. Ok Smalling e Veretout

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Tanto silenzio a Trigoria, quasi assordante, il giorno dopo la disfatta contro il Napoli. I giocatori impiegati nel match di domenica scorsa e non impegnati con le rispettive nazionali hanno ricevuto da Fonseca un giorno di riposo prima della ripresa prevista per questa mattina.

Leggi anche: Tra un mese il voto per la revoca della pubblica utilità di Tor di Valle

Gli infortunati come di consueto hanno evitato il giorno libero per continuare la riabilitazione e tornare il prima possibile a disposizione del tecnico.Così Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo ieri mattina hanno lavorato con i fisioterapisti e i preparatori per seguire il programma di recupero dai rispettivi infortuni.

Leggi anche: Da Dzeko a Pedro fino a Pellegrini: quando il leader si scontra con il capo

Il difensore e il centrocampista saranno i primi a recuperare rispettivamente dal problema alla coscia e dalla lesione al flessore, e potrebbero scendere in campo già nel primo match della ripresa contro il Sassuolo. Il francese ci sarà, l’inglese anche, l’armeno invece potrebbe avere bisogno di qualche giorno per riprendersi dalla lesione al polpaccio. Al gruppo degli infortunati si aggiunge Cristante, rientrato dal ritiro della Nazionale per un fastidio al pube.