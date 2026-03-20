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Cristante: “Siamo tutti delusi di essere usciti. Può esserci più stanchezza ma c’è poco da lamentarsi“

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 20/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Cristante: “Siamo tutti delusi di essere usciti. Può esserci più stanchezza ma c’è poco da lamentarsi“

Durante il post partita di Roma-Bologna Bryan Cristante ha lasciato delle dichiarazioni su Sky Sport.

LE PAROLE DI CRISTANTE

Con chi dovete prendervela dopo una partita del genere?

“Con noi che non dovevamo prendere tutti sti gol. Eravamo stati bravi a riprenderla ma poi ai supplementari è finita così”.

Come avete preso il fatto che i tifosi vi hanno respinto quando siete andati sotto la curva a salutare?

“Siamo tutti delusi di essere usciti e di sicuro loro l’hanno dimostrato così. E’ dura perchè ci credevamo”.

Può essere stato anche un fattore di stanchezza viste le ultime partite?

“Può essere che in alcune parti della stagione può esserci più stanchezza ma c’è poco da lamentarsi soprattutto in questo periodo, perchè domenica c’è un’altra partita e dobbiamo essere pronti”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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