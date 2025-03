Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – L’ultimo ad arrivare sarà Leandro Paredes, stanco ma felicissimo per la qualificazione al Mondiale dell’Argentina e per la vittoria contro il Brasile. Per il resto gli assenti principali erano Dybala, Rensch e un po’ a sorpresa Celik, che punta alla sfida contro la Juventus del prossimo 6 aprile. N’dicka e Dovbyk, rientrati prima a Trigoria, saranno entrambi titolari sabato.

A Lecce giocherà Cristante, più riposato di un Koné sicuramente sereno dopo gli impegni in nazionale. La stessa serenità che il tecnico spera abbia Dovbyk. Sulla carta il titolare resta lui, certamente riposato visto che con l’Ucraina non ha giocato molto. Alcuni articoli in Spagna parlano di un flop e di un rendimento italiano non all’altezza. A Dovbyk, e solo a lui, il compito di smentire tutto.