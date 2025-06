Anche per i calciatori di Serie A è tempo di staccare la spina, prima di tornare agli allenamenti estivi e immergersi nella nuova stagione. Tra coloro che hanno scelto le Baleari come meta per qualche giorno di relax c’è Bryan Cristante, che ha approfittato della pausa per volare a Ibiza.

Come si vede tramite post pubblicate Instagram, il centrocampista della Roma è stato avvistato in compagnia di Sergi Roberto, ex Barcellona e recente colpo di mercato del Como. Un’accoppiata curiosa, che inevitabilmente alimenta qualche suggestione di mercato: proprio il club lariano, infatti, era stato accostato a Cristante come possibile destinazione in caso di addio ai giallorossi.

Per ora, però, si tratta solo di vacanze. Il futuro del numero 4 resta legato a Trigoria, dove a breve inizierà la preparazione estiva sotto la guida del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini.