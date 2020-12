Cristante si ribella

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Quando manca qualcuno Fonseca si rivolge a Cristante. Passa con disinvoltura da difensore centrale a centrocampista lui che aveva segnato 12 gol da trequartista all’Atalanta. Cristante è pronto a voltare pagina: “Sicuramente non abbiamo fatto una buona partita contro il Napoli, in questi giorni abbiamo rivisto i nostri errori e ciò che potevamo fare meglio. E’ stato un episodio isolato, mentre abbiamo fatto bene in tutte le altre partite“. Fonseca gli chede di fare un lavoro alla Bonucci: “Ora c’è bisogno di me in quel ruolo, man mano che si gioca in un reparto si riesce a migliorare“. Cristante non è d’accordo su una Roma che ha difficoltà nell’incontrare le grandi squadre: “Sinceramente non penso sia una cosa vera. Contro le grandi abbiamo sempre fatto ottime partite e mi ricordo poche sconfitte. Non mi interessa affrontare questo discorso“.