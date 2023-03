Cristante: “Sappiamo cosa fare, siamo in casa ed è un vantaggio per noi”

Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del centrocampista della Roma poco prima del via dell’andata degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad.

Ultimamente abbiamo visto alcune versioni della Roma. Stasera quale sara la sintesi?

“Ogni gara è diversa. In Europa sono tutte difficili. Più che come siamo vediamo come entriamo. Dobbiamo dare il 100% oggi che è la prima in casa. Al 100% in un modo o nell’altro dobbiamo vincere”.