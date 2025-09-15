Corriere dello Sport (L. Scalia) – Cristante dopo il ko col Torino: “Ci è mancato il gol e la concentrazione, serve lavorare sui dettagli e crescere. Il derby sarà l’occasione per riscattarci”. Il centrocampista, capitano dal 1’, è uscito tra qualche fischio ma ha ribadito fiducia nella strada intrapresa.

Prima della gara il ds Massara aveva invitato alla calma: “Prematuro fissare obiettivi, Gasperini sta portando un’ottima mentalità”. Su Pellegrini e Dovbyk: “Lorenzo è una risorsa importante, Artem viene da numeri importanti, il nostro attacco è forte”. Nessun rimpianto per Sancho: “Il reparto offensivo è completo”.

La Roma tornerà ad allenarsi domani, con Dybala da valutare e la possibilità di un tridente con El Shaarawy e Soulé alle spalle di Ferguson.