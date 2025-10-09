Cristante: “Roma? Stiamo crescendo, siamo sempre più vicini all’idea di Gasp”

Un inizio di stagione da protagonista per Bryan Cristante. Il centrocampista giallorosso è ripartito alla grande: un gol, prestazioni di spessore e una nuova chiamata in Nazionale, a coronamento di un momento di forma straordinario. Una convocazione che ha un sapore speciale, visto che l’ultima presenza con l’Italia risaliva alla deludente eliminazione contro la Svizzera agli Europei. Ora, a distanza di oltre un anno, Cristante è tornato a Coverciano, pronto a riprendersi il suo spazio nel gruppo azzurro.

Queste le sue parole in conferenza stampa:

Da Berlino a oggi, cosa ti è rimasto dentro?

“La Nazionale è sempre un traguardo importante, ed è bello tornare qui. L’ultima volta è finita in modo amaro, ma ora spero di vivere esperienze più belle di quell’ottavo di finale.”

Come ti trovi con Gattuso? L’avevi incrociato al Milan?

“Sì, nei miei primi anni al Milan il mister giocava ancora, me lo ricordo bene. L’ho ritrovato molto carico, così come tutto l’ambiente. Stiamo lavorando nel modo giusto, con la giusta intensità e idee chiare. Ci sono tutte le premesse per fare un grande percorso.”