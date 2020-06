Cristante aggredito: “Voleva l’orologio, l’ho preso a pugni”

Il Messaggero (M.De Risi – G.Lengua) – “Ero fermo a un semaforo in zona Prati e un uomo con un casco integrale è entrato con la testa dal finestrino della mia auto e ha provato a derubarmi. È successo tutto in un attimo, forse mi stavano seguendo già da qualche metro”. Momenti di terrore per il centrocampista della Roma Bryan Cristante che a bordo della sua Porsche Cayenne ha subito il tentato furto di un orologio prezioso da parte di due banditi. “Appena mi sono accorto di cosa stesse accadendo – ha raccontato Cristante alla polizia – ho reagito dandogli due pugni talmente forti da spaccargli la visiera del casco, pochi secondi e il complice è apparso all’improvviso ed è venuto a recuperarlo. Perché quando l’ho colpito il rapinatore è cascato a terra”.