Cristante va in tackle per il suo rolex. E i rapinatori fuggono

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini – C. Zucchelli) – Doveva essere una giornata di riposo e relax per i calciatori della Roma, ma per Bryan Cristante non è stato proprio così. Il centrocampista della Roma, nella giornata di ieri, è stato aggredito da due malviventi mentre era in macchina, in compagnia della sorella minore e della fidanzata. L’obiettivo dei ladri era quello di prendergli il rolex che aveva al polso, ma il numero 4 è sceso dall’auto ed ha allontanato i rapinatori colpendoli sul casco integrale. Soccorso poi da un agente in borghese, Cristante è stato accompagnato a sporgere denuncia.