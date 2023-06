Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Finalmente è arrivato anche il suo momento. Dopo Smalling, e in attesa dell’ufficialità di El Shaarawy, è arrivato l’annuncio del rinnovo atteso da mesi di Bryan Cristante. Un’altra firma più che meritata per il centrocampista che in queste stagioni alla Roma è sempre stato all’altezza della situazione.

Leader silenzioso, senza dare troppo nell’occhio, in questi due anni di Mourinho l’ex Atalanta è sempre stato imprescindibile. Sia come uomo spogliatoio, sia come giocatore in campo: da centrocampista, certo, ma anche da difensore adattato per sostituire gli infortunati o le squalifiche dei suoi colleghi di reparto.

Cambiano gli allenatori, ma lui resta sempre titolare. Ecco perché il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2027 è strameritato, così come l’adeguamento di stipendio importante che porterà il centrocampista a guadagnare 2,8 milioni a stagione più bonus: “La Roma è diventata la mia seconda famiglia – ha detto Cristante celebrando il suo nuovo matrimonio con il club –. In questi cinque anni sono cresciuto sotto tutti i punti di vista. Sono diventato più uomo e papà, poi sono diventato un giocatore con più esperienza. Sono cresciuto facendo il percorso che andava fatto, ho sempre dato tuto quello che potevo dare e voglio continuare su questa strada fino al 2027″.

Chi vorrebbe imboccare la strada giallorossa è Gianluca Scamacca. Il centravanti è in continuo contatto con i suoi agenti per avere informazioni sulla trattativa tra la Roma e il West Ham (interessato a Reynolds), bloccata alla prima richiesta di Pinto sul prestito oneroso. Il club inglese è in attesa di altre offerte, ma Scamacca vuole tornare a casa, nella Trigoria che ha lasciato nel 2015 e che adesso vorrebbe rivivere da giocatore della prima squadra. L’attaccante sta continuando ad allenarsi in vacanza: esercizi atletici e potenziamento muscolare per farsi trovare pronto per la nuova stagione, quella che vorrebbe vivere con la maglia giallorossa.