Autore del primo gol giallorosso e vincitore del premio di migliore in campo, Bryan Cristante parla ai microfoni di DAZN della partita.

LE PAROLE DI CRISTANTE

Questa vittoria aveva un peso diverso?

“Sisi, vedendo anche gli altri risultati era importante vincere”.

Ma è più bello l’assist per Evan o il gol?

“Dai facciamo il gol, perchè l’hanno sporcata”.

C’è la percezione che quest’anno la Roma sia più forte delle concorrenti per la Champions?

“Stiamo bene. stiamo crescendo. Stiamo facendo un ottimo campionato fin qui, ma adesso si decide tutto e arrivano le partite importanti che valgono doppio. Quanto accaduto finora conta poco, l’importante è posizionarsi lì e ora c’è lo sprint finale. Ci faremo trovare pronti“.