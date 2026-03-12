Dopo la partita pareggiata contro il Bologna, Bryan Cristante ha lasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE DI CRISTANTE

Sulla partita.

“Partita tosta, il Bologna è stato tanto aggressivo con palloni lunghi giocando poco ma ci abbiamo creduto”.

Sulla difficoltà della Roma nelle ultime di segnare.

“Si, vanno tutti forti adesso a prenderci a uomo e non è facile visto anche che abbiamo poche rotazioni”.

Ho visto le due squadre un po’ bloccate.

“Si, partita molto bloccato, non era facile giocare e trovare spazi”.