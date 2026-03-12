Dopo la partita pareggiata contro il Bologna, Bryan Cristante ha lasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.
LE PAROLE DI CRISTANTE
Sulla partita.
“Partita tosta, il Bologna è stato tanto aggressivo con palloni lunghi giocando poco ma ci abbiamo creduto”.
Sulla difficoltà della Roma nelle ultime di segnare.
“Si, vanno tutti forti adesso a prenderci a uomo e non è facile visto anche che abbiamo poche rotazioni”.
Ho visto le due squadre un po’ bloccate.
“Si, partita molto bloccato, non era facile giocare e trovare spazi”.