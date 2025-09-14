La Roma cade con il Torino a una settimana dal derby. Ecco le parole in conferenza stampa di Cristante:
Oggi squadra poco gasperiniana rispetto alle ultime uscite. Perché?
“Partita approcciata bene. Poi si è complicata un po’”.
Gli attaccanti non segnano. Cosa manca?
“Fare gol è la cosa più difficile. Quando gli ultimi passaggi verranno in automatico sarà più facile”.
Cosa a chiesto ai centrocampisti Gasperini?
“Vuole inserimenti da parte nostra”.
Derby: quanto è importante?
“Dobbiamo stare equilibrati e dobbiamo continuare a crescere”.
Potresti giocare trequartista?
“Se ci sarà la possibilità mi farò trovare pronto”.
Gol subito: mancata percezione del pericolo. Cosa non ha funzionato?
“Contropiede quando stavamo in attacco: dovevamo essere più attenti tutti”.
Vi aspettavate questa gabbia ben creata da mister Baroni?
“Sono stati bravi: ce lo aspettavamo”.