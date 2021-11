Cristante out, Veretout squalificato: contro il Toro mediana da inventare

Il Messaggero (A. Angeloni) – La Roma resta in emergenza tecnica e in bolla, almeno per i prossimi sette giorni, viste le positività al Covid di Bryan Cristante e Gonzalo Villar e la squalifica di Veretout. Centrocampo svuotato, insomma.

Sette giorni e due partite. I giocatori dovranno rispettare il protocollo Asl, che impone il tragitto casa-lavoro-casa. Per lavoro si intende Trigoria, allenamenti e partita, quindi stadio Olimpico, dove la Roma affronterà giovedì in Conference League, alle ore 21, il Zorya Luhansk e domenica in campionato il Torino, ore 18.

Il problema per Mourinho sarà soprattutto domenica: contro il Toro mancheranno Villar e Cristante, ai quali si aggiunge lo squalificato Veretout. Centrocampo, dunque da inventare. Probabilmente Mourinho rispolvererà Darboe e gli affiancherà Pellegrini, che già a Marassi ha giocato basso, lasciando più spazio a Micki là davanti.