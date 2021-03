Cristante non sta bene, con il Sassuolo è pronto Fazio

Corriere dello Sport (R. Maida) – Non esiste qualcosa che non si possa gestire, ricordava Madre Teresa di Calcutta, figurarsi l’infortunio di un calciatore. Ma certo la situazione di Bryan Cristante costituisce motivo di preoccupazione in casa Roma. Dopo la partita con il Napoli, il giocatore è partito per raggiungere la Nazionale ma è tornato subito indietro per un infido dolore all’inguine. Da allora praticamente non si è più allenato. Perciò Fonseca deve capire se potrà portarlo a Reggio Emilia e, nel caso, per quanto possa giocare sabato, tanto più in vista di un lungo ciclo di partite che tra campionato ed Europa League non lascerà un secondo di recupero ai protagonisti.

Ecco, la Roma non vuole ritrovarsi in situazioni sgradevoli. Perciò utilizzerà Cristante soltanto se avrà la certezza che l’infortunio precedente è stato superato. In caso di forfait per il Sassuolo, è pronto Federico Fazio a giocare dal primo minuto. Non essendo stato inserito nella lista Uefa, Fazio può essere “spremuto” in campionato per poi riposare in Europa, dove almeno Fonseca riavrà Ibañez dopo la squalifica. Senza contare che lo stesso Juan Jesus si è negativizzato e a breve riprenderà gli allenamenti con la squadra.