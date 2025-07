Cristante nel mirino della Juventus: possibile affondo a breve

La Juventus torna a guardare in casa Roma per rafforzare il proprio centrocampo e mette nel mirino Bryan Cristante. Il nome del classe ’95 è emerso tra le opzioni più concrete per completare il reparto di Thiago Motta, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport.

Il profilo del centrocampista giallorosso piace per affidabilità, duttilità tattica e lunga esperienza in Serie A. Cristante, che attualmente si sta preparando agli ordini di Gian Piero Gasperini, potrebbe dunque lasciare la Capitale nelle prossime settimane.

Con 318 presenze all’attivo in maglia Roma, Cristante è diventato uno dei punti fermi dello spogliatoio giallorosso. La sua capacità di adattarsi a più ruoli da mediano a mezzala, fino al centrale difensivo lo rende una pedina ideale per un club che cerca solidità senza spendere cifre elevate.

L’idea della Juve sarebbe quella di intavolare un’operazione in prestito con diritto di riscatto: una formula che garantirebbe flessibilità economica e margini di valutazione nel corso della stagione.

Non si tratta del primo accostamento tra Cristante e la Vecchia Signora, ma questa volta le condizioni potrebbero essere più favorevoli. Tuttavia, dalla Roma non è ancora arrivato alcun segnale d’apertura ufficiale.

Per ora tutto è fermo, ma i bianconeri osservano con attenzione: se si aprisse uno spiraglio, la Juventus sarebbe pronta a muoversi.