Il calciomercato estivo entra nella sua fase calda e le società iniziano a valutare operazioni che possano soddisfare esigenze tecniche e di bilancio. Tra le ipotesi che tornano ciclicamente a galla c’è quella di uno scambio tra Roma e Juventus, che vedrebbe coinvolti due centrocampisti con caratteristiche differenti ma entrambi di grande utilità tattica.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa riguarderebbe Bryan Cristante, che finirebbe alla corte di Igor Tudor, e Weston McKennie, destinato a mettere corsa e duttilità a disposizione di Gian Piero Gasperini. La Juventus, oltre a questo possibile affare, valuta anche nomi importanti per rinforzare la mediana: il sogno resta il ritorno di Sandro Tonali, mentre tra le alternative figura anche Matt O’Riley, seguito pure dalla Roma.

L’operazione Cristante-McKennie, già ipotizzata settimane fa, potrebbe rappresentare un incastro conveniente per entrambe le squadre, permettendo di colmare lacune a centrocampo senza investimenti diretti troppo onerosi. Ora la palla passa alle dirigenze, chiamate a trasformare l’ipotesi in una trattativa concreta.