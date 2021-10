Cristante, Mancini e Zaniolo sul tavolo dei rinnovi. E la Roma studia Zakaria

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Archiviato il rinnovo di Pellegrini, sull’agenda di Pinto ci sono quattro nomi. Anzi tre più un identikit: l’identikit è quello del centrocampista che Mourinho voleva già in estate e che corrisponde al profilo di Zakaria, i nomi sono invece quelli di Cristante, Mancini e Zaniolo, che andranno blindati con un rinnovo di contratto.

Il difensore e il centrocampista sono gestiti dallo stesso agente, Riso, molto amici fuori dal campo, anche con le rispettive famiglie, hanno un contratto fino al 2024 e il loro rinnovo non è urgente come scadenza, ma come centralità nel progetto sì. Fretta non c’è, trattative vere e proprio ancora no, colloqui sì. E Pinto, presto, si metterà a trattare. Più complesso il discorso Zaniolo: è il giocatore più cercato dagli sponsor, le sue maglie sono le più vendute, rappresenta un asset assoluto in campo e fuori come, a Trigoria, non ce ne sono (Mou escluso) dai tempi di Totti. E da questo è partita la trattativa per il rinnovo, nonostante l’attuale accordo scada, come per gli altri due, nel 2024.

Contestualmente Pinto sta lavorando per portare a Trigoria quel centrocampista tanto richiesto da Mourinho. Sfumato Xhaka, la Roma si è liberata degli ingaggi di Pedro, Pastore e Nzonzi e ha più libertà di manovra rispetto a un paio di mesi fa. Villar e Diawara potrebbero andar via (più il primo del secondo, anche per una questione di costi) e il nome che continua ad essere in pole è quello di Zakaria del Borussia Monchengladbach. Lo svizzero non ha ancora rinnovato, nonostante il club tedesco gli abbia proposto più volte un nuovo contratto, e la Roma continua a seguirlo con attenzione.