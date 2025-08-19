Corriere dello Sport (G. Marota) – Cristante non si stupisce se nelle griglie di inizio stagione il suo nome non compare quasi mai nella formazione tipo. La Roma può rinunciare all’equilibrio di Bryan, che tra l’altro in questa stagione parte anche con il vantaggio di conoscere già l’allenatore? Dal 2019 è stato un titolare fisso per Di Francesco, Ranieri, Fonseca, Mourinho, De Rossi, Juric, ancora Ranieri. Quest’anno, poi, dovrà indossare la fascia di capitano, visto che con Gasperini conta il criterio delle presenze ed El Shaarawy non sarà un titolare fisso.