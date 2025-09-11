Il Messaggero (D. Aloisi) – Nuova stagione, ma la certezza resta Bryan Cristante. Da otto anni titolare inamovibile della Roma, ha conquistato tutti gli allenatori, da Fonseca a Gasperini, che lo ha voluto trattenere respingendo l’offerta del Como.

Con 320 presenze è a due da El Shaarawy e può entrare nella top 10 giallorossa. Oggi gioca più arretrato rispetto ai tempi dell’Atalanta, un “De Roon” per Gasperini: in avvio di stagione è già primo per palloni recuperati (11) e passaggi riusciti (108).