Corriere dello Sport (R. Maida) – Una strana disavventura ha turbato l’ultimo weekend di vacanza di Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola. I due sono stati coinvolti in un antipatico battibecco per le strade di Forte del Marmi, episodio documentato da alcuni tifosi che li hanno riconosciuti e hanno poi pubblicato il video sul social. La Roma fa sapere che Cristante e Spinazzola erano intervenuti per difendere un amico, aggredito verbalmente dall’uomo che dalle immagini appare molto alterato.

Non risulta in ogni caso una colluttazione. E tantomeno una denuncia. Ci sono stati del momenti di tensione che però si sono risolti senza gravi problemi. I due calciatori rientreranno a Roma stamattina e nel pomeriggio saranno regolarmente a Trigoria per il primo allenamento della nuova stagione: erano stati esentati dalla prima settimana di ritiro dopo gli impegni di giugno con la nazionale italiana. A Forte del Marmi avevano passato parte delle vacanze anche Pellegrini e Mancini.