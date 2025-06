Nel pieno della pausa estiva, anche i protagonisti della Serie A si concedono qualche giorno di relax, e spesso lo fanno in compagnia di vecchi amici. È il caso di Bryan Cristante e Juan Jesus, ex compagni alla Roma, che si sono ritrovati per trascorrere insieme alcuni giorni in Puglia tra sole, mare e… balli improvvisati.

Come mostrato in un video pubblicato sull’account Instagram di Around Napoli, i due calciatori sono stati immortalati mentre si divertivano sulle note di una canzone, protagonisti di un siparietto danzante diventato subito virale. Un momento di leggerezza che ha fatto sorridere i tifosi e ricordato il buon rapporto tra i due, cementato negli anni passati insieme nella Capitale, dal 2018 al 2021.

Juan Jesus, oggi punto fermo del Napoli di Conte (e prima di Spalletti), ha collezionato 102 presenze e un gol con la maglia della Roma prima di approdare in azzurro. Cristante, invece, è ancora una colonna del centrocampo giallorosso. Il video è la dimostrazione di come certi legami, anche quando le strade si separano sul campo, restino forti anche lontano dai riflettori.