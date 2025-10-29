Cristante: “Dobbiamo giocare così, pensare partita dopo partita”

Dopo il 2-1 dell’Olimpo con la vittoria della Roma Bryan Cristante commenta così ai microfoni di Sky Sport.
CRISTANTE A SKY SPORT
Serata non facile. Si fa male Ferguson ma siete stati maturi.
“Sapevamo che erano una squadra organizzata, siamo stati bravi a non avere fretta e a leggere la partita”.
Cristante, adesso siete al comando. Cosa vuol dire?
“È bello, vuol dure che stai facendo bene e le cose nel modo gusto. Dobbiamo giocare cosi, migliorare e vedere che percorso possiamo fare ma dobbiamo pensare di partita in partita”.