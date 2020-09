Cristante: “Difesa? Io gioco quando c’è bisogno, non è il mio ruolo ma se serve mi adatto”

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Verona-Roma 0-0. Queste le sue parole:

CRISTANTE A DAZN

La Roma ha bisogno di un difensore? Come ti trovi nella difesa a tre?

Non decido io gli acquisti della società. Io gioco quando c’è bisogno, non è il mio ruolo ma se serve mi adatto.

Hai tutte le caratteristiche per poterci giocare. Non è il tuo ruolo, ma può essere un punto in più per la tua carriera…

Tra qualche anno magari sarà più facile giocare dietro che non mi andranno più le gambe (ride, ndr). Se serve so che la posso fare, c’è da migliorare ma c’è tempo per crescere.

Ti piace questa soluzione? Vuol dire che il mister si fida di te…

Senza dubbio, nel gioco passa spesso la palla in difesa e c’è possibilità di impostare anche da lì.

Sono molto presenti i nuovi proprietari, i vecchi sembravano lontani. Puoi darci un giudizio?

Li ho visto gli ultimi cinque giorni al campo. Siamo stati concentrati sulle partite, non conosco i loro piani ma noi siamo qui a pensare alle prossime partite.

CRISTANTE A ROMA TV

Resta un po’ di rammarico…

Sicuramente, soprattutto perché nel primo tempo eravamo riusciti a creare diverse palle gol, contro il Verona che non è una squadra facile da affrontare. Eravamo riusciti a metterli in difficoltà, c’è mancata solo la parte finale, il gol.

Stasera hai fatto il centrale, come ti sei trovato?

Se c’è bisogno lo faccio. Oggi serviva, perché dietro erano pochi. Non è il mio ruolo, ma se serve lo faccio. Ora arriveranno altri difensori e giocheranno loro credo.

Nel secondo tempo avete un po’ perso le distanze tra di voi, come mai?

C’è stato qualche minuto di difficoltà, loro sono cresciuti, ma abbiamo creato molte occasioni anche negli ultimi minuti. Essendo la prima partita, è subentrata anche un po’ di stanchezza, ma penso che abbiamo fatto bene anche nel secondo tempo.

Hai provato a chiedere al mister di spostarti sulla trequarti?

Le scelte le fa il mister. Dove c’è bisogno di giocare, io gioco.

CRISTANTE A SKY SPORT

Come va da difensore?

Si fa, se c’è bisogno mi adatto.

Le difficoltà giocando lì?

Non è il mio ruolo e quindi penso che sia normale peccare in qualche dettaglio.

Le difficoltà della Roma?

Stasera abbiamo fatto un’ottima partita, creando tanto contro una squadra forte come il Verona. Nel secondo tempo poi siamo calati, ci è mancato solo il campo.

Sapevi che Dzeko non sarebbe entrato?

Non sapevamo nulla, siamo concentrati sulla partita e non stiamo seguendo molto la vicenda.

Due punti persi?

Si, c’è rimpianto, anche perché abbiamo giocato bene e creato molto. Dovevamo essere più cattivi sotto porta.

Ti senti un leader di questa squadra?

Penso che in campo so farmi sentire e sono tra quelli che sono da più tempo qui alla Roma. Cerco di far capire ai più giovani come combattere in campo.

Ti manca giocare vicino alla porta?

Un po’ mi manca giocare più avanti, inserirmi e calciare.