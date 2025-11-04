Bryan Cristante guarda al futuro con entusiasmo e determinazione, ribadendo il suo legame con la Roma e la fiducia nel nuovo corso tecnico. In una intervista fatta da Il Tempo, il centrocampista giallorosso ha parlato dell’impatto di Gian Piero Gasperini e del lavoro quotidiano che sta consolidando l’identità della squadra. “Ho ritrovato il solito Gasperini, carico e con la sua idea di gioco forte. Ora sta a noi continuare a seguirlo”, ha dichiarato Cristante, sottolineando anche la solidità del gruppo: “Abbiamo raggiunto un equilibrio con lui, Ranieri e Massara, la strada è quella giusta”.

Sul tema rinnovo, il numero 4 non ha dubbi: “Voglio restare ancora. Ci sono tante cose da fare quindi la mia volontà è quella di prolungare. Per ora sono concentrato sul campo, ma di certo io voglio continuare con la Roma”. L’intervista completa sarà pubblicata domani sull’edizione cartacea de Il Tempo.

